FLAŞ
6 saat önce
Yozgat Valiliği: Çekerek İlçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nde Koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 27.03.
Yozgat Valiliği: Çekerek İlçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nde Koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:03 Kaynak: DHA
Son Dakika Koranavirüs tanısı için yerli enzim üretimi başarılı oldu Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı