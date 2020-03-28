Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevkedildiği Mersin Şehir Hastanesinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik etti, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.