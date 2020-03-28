FLAŞ
19 dakika önce
Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulları" oluşturulacak.
Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulları" oluşturulacak. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20: 00'den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlara "Seyahat İzin Belgesi" düzenlenmesine başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:15 Kaynak: DHA
Son Dakika THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı