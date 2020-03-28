FLAŞ
18 dakika önce
Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda yolcular, yarın saat 06: 00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek.
Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda yolcular, yarın saat 06: 00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek. Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:16 Kaynak: DHA
Son Dakika İmamın 65 yaş üstü dedeye 'Kuş yemi' yardımı ağlattı Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Havayolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek