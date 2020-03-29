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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, belediyelere koronvirüs salgını ile mücadelede kaynak sağlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, belediyelere koronvirüs salgını ile mücadelede kaynak sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:20 Kaynak: DHA
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