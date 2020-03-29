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Yozgat Valiliği: İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi.
Yozgat Valiliği: İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:12 Kaynak: DHA
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