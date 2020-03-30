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Koronavirüs teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edildi.
Koronavirüs teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edildi. Açıklama ise Clarence House'un sözcüsü tarafından yapıldı
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:02 Kaynak: DHA
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