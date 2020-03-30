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6 saat önce
Bahçeli: Şunu bir defa açık açık ifade etmek isterim ki, KOVİD-19'u yeneceğiz.
Bahçeli: Şunu bir defa açık açık ifade etmek isterim ki, KOVİD-19'u yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:24 Kaynak: DHA
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