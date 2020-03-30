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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30 Mart 2020 tarihinde koronavirüs vaka sayısı 1610, can kaybı ise 37 oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30 Mart 2020 tarihinde koronavirüs vaka sayısı 1610, can kaybı ise 37 oldu. Toplam vaka sayısı 10827, toplam vefat sayısı 168 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:08 Kaynak: DHA
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