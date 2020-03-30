MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na beş maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.