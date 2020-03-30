FLAŞ
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na beş maaşımla katılıyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na beş maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:05 Kaynak: DHA
Son Dakika MAKÜ Rektörü Korkmaz'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Antalya Valisi Karaloğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek