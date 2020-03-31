flaş
6 saat önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, TBMM'ye ziyaretçi yasağı 1-30 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde uzatıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, TBMM'ye ziyaretçi yasağı 1-30 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:29 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Putin ile görüşen başhekim koronavirüse yakalandı Putin ile görüşen başhekim koronavirüse yakalandı Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu