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7 saat önce
AK Parti Grup başkanvekili Cahit Özkan: AK Parti ve MHP grupları olarak beraber hazırladığımız infaz düzenlemesini an itibariyle meclis başkanlığımıza sevk ettik.
AK Parti Grup başkanvekili Cahit Özkan: AK Parti ve MHP grupları olarak beraber hazırladığımız infaz düzenlemesini an itibariyle meclis başkanlığımıza sevk ettik.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
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