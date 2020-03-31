FLAŞ
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart 2020 tarihinde koronavirüs vaka sayısı 2704, can kaybı ise 46 oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart 2020 tarihinde koronavirüs vaka sayısı 2704, can kaybı ise 46 oldu. Toplam vaka sayısı 13531, toplam vefat sayısı 214 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:51 Kaynak: DHA
Son Dakika Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti