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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1 Nisan 2020 tarihinde 14 bin 396 test yapıldı, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. Yaşamını yitirenlerin sayısı 277'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1 Nisan 2020 tarihinde 14 bin 396 test yapıldı, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. Yaşamını yitirenlerin sayısı 277'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:54 Kaynak: DHA
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