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6 saat önce
Bakan Koca: Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranımız yüzde 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşların sayısını azaltmak.
Bakan Koca: Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranımız yüzde 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşların sayısını azaltmak.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:01 Kaynak: DHA
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