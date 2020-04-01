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Bakan Koca: Günde ortalamada 10 bine vardı taradığımız filyasyon hasta sayısı. Bu süreçte toplam takibini yaptığımız pozitifi gördüğümüz vakaları taradığımızda ortaya çıkan tabloda 47 bin 156 kişi olmuş oldu.
Bakan Koca: Günde ortalamada 10 bine vardı taradığımız filyasyon hasta sayısı. Bu süreçte toplam takibini yaptığımız pozitifi gördüğümüz vakaları taradığımızda ortaya çıkan tabloda 47 bin 156 kişi olmuş oldu. Özellikle sahayı çok taramak istiyoruz. Filyasyonu yaygın yapmak istiyoruz. Test sayısı artacak pozitif vaka sayısı artacak ama önemli olan hayatını kaybeden hasta sayınını minimalize etmek. Bu dönemde herkes kendisini pozitifmiş gibi izole ederek önümüzdeki dönemi geçiriyor olmalı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:01 Kaynak: DHA
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