Bakan Koca: Günde ortalamada 10 bine vardı taradığımız filyasyon hasta sayısı. Bu süreçte toplam takibini yaptığımız pozitifi gördüğümüz vakaları taradığımızda ortaya çıkan tabloda 47 bin 156 kişi olmuş oldu. Özellikle sahayı çok taramak istiyoruz. Filyasyonu yaygın yapmak istiyoruz. Test sayısı artacak pozitif vaka sayısı artacak ama önemli olan hayatını kaybeden hasta sayınını minimalize etmek. Bu dönemde herkes kendisini pozitifmiş gibi izole ederek önümüzdeki dönemi geçiriyor olmalı.