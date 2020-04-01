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Bakan Koca İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60 lara yakın.

Bakan Koca İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60 lara yakın. Daha son İzmir izliyor, sonra Ankara izliyor. 39 ilimizde can kaybımız var. Ağırlıklı İstanbul devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak ve Sakarya şeklinde devam ediyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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