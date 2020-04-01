Bakan Koca: Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 80'i 60 yaş üstü.
Bakan Koca: Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75'i 60 yaşın üzerinde. Hayatını kaybedenlerin yüzde 69'u tansiyon hastası, yoğun bakımda olanların yüzde 63.3'ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz.
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2.04.2020 02:40:27. #1.13#