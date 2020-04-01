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MSB: Sabah saat 09.04'de Ankara/Etimesgut'tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya'ya teslimini tamamladı.

MSB: Sabah saat 09.04'de Ankara/ Etimesgut'tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya'ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara/Etimesgut'a iniş yaptı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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