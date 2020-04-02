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Ticaret Bakanlığı: "Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 17,81 oranında azalmış, ithalat ise % 3,13 oranında artmıştır.

Ticaret Bakanlığı: "Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 17,81 oranında azalmış, ithalat ise % 3,13 oranında artmıştır."



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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