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6 saat önce
Ticaret Bakanlığı: "Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 17,81 oranında azalmış, ithalat ise % 3,13 oranında artmıştır.
Ticaret Bakanlığı: "Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 17,81 oranında azalmış, ithalat ise % 3,13 oranında artmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:11 Kaynak: DHA
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