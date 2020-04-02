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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya Başbakanı'na mektup: Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay'ı aracılığıyla İtalya'ya yardım malzemesi göndermiştik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya Başbakanı'na mektup: Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay'ı aracılığıyla İtalya'ya yardım malzemesi göndermiştik. NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben de, askeri kanallarımızdan ilave malzeme sevk ediyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelede İtalya'nın acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı sergiledik.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:59 Kaynak: DHA
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