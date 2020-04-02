Ulaştırma Bakanlığı: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun, hastane açılışına yetiştirilmesi için Bakanlık olarak yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz.
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2.04.2020 21:42:33. #1.13#