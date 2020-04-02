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6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız var. Onlar misyonlarımıza başvuruyorlar ve listelerini alıyorlar.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız var. Onlar misyonlarımıza başvuruyorlar ve listelerini alıyorlar. Yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımızın hepsini getirmemiz mümkün değil. Yerinde kalmaları ve riskten uzak kalmaları önemli. Vatandaşlarımızın gelmesi için ilgili kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:26 Kaynak: DHA
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