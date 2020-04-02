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Sağlık Bakanı Koca: Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi.
Sağlık Bakanı Koca: Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:33 Kaynak: DHA
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