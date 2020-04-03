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6 saat önce
MSB : Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.
MSB : Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:29 Kaynak: DHA
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