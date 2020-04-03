Flaş… - Son Dakika

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6 saat önce
Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi.
Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu. Alman şansölye 23 Mart'ta kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı
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Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:44 Kaynak: DHA
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