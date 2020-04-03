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6 saat önce
Bakan Akar: COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır.
Bakan Akar: COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:17 Kaynak: DHA
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