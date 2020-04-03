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6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yayılımın hızını kesecek iki uygulama üzerinde duruyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yayılımın hızını kesecek iki uygulama üzerinde duruyoruz. Genç nüfusun hareketliliği. Bilim kurulumuz salgının hızla seyrettiği yerlerde harekettliliği kısıtlayıcı tavsiye kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:31 Kaynak: DHA
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