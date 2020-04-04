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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonlarında 2020 mart ayında 10'u büyük 40'ı orta çaplı toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapıldı.
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonlarında 2020 mart ayında 10'u büyük 40'ı orta çaplı toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 89 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:03 Kaynak: DHA
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