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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten son 24 saatteki verileri paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten son 24 saatteki verileri paylaştı. Son 24 saatte hayatını kaybedeblerin sayısı 76 kişi artarak 501'e yükseldi. Koca, "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:24 Kaynak: DHA
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