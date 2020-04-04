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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı'nın parasını ödedikleri solunum cihazlarının Türkiye'de tutulduğu iddialarına ilişkin, "İspanya Dışişleri Bakanı ile az önce görüştüm, söz konusu iddiaları reddetti" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı'nın parasını ödedikleri solunum cihazlarının Türkiye'de tutulduğu iddialarına ilişkin, "İspanya Dışişleri Bakanı ile az önce görüştüm, söz konusu iddiaları reddetti" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:50 Kaynak: DHA
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