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7 saat önce
MSB: Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB: Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/ YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:39 Kaynak: DHA
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