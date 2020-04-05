flaş
6 saat önce
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde, iki akraba aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde, iki akraba aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:33 Kaynak: DHA
Son Dakika Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık