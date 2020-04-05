FLAŞ
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 Nisan 2020 tarihinde vaka sayısı 3135, vefat sayısı 73 oldu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 Nisan 2020 tarihinde vaka sayısı 3135, vefat sayısı 73 oldu. Bugüne kadar toplam vaka sayısı 27069, vefat sayısı 574'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:05 Kaynak: DHA
Son Dakika Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi