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Sağlık Bakanı Koca: Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti.
Sağlık Bakanı Koca: Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:06 Kaynak: DHA
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