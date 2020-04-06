flaş
6 saat önce
MSB: Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:05 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor