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6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Kovid19 testleri pozitif çıktı.
Adalet Bakanı Gül: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Kovid19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:14 Kaynak: DHA
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