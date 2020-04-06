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6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, son 21 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan, 3 bin 576 adet sosyal medya hesabının incelendiğini, yapılan incelemelerde bu hesapları kullanan 616 şüpheli şahsın tespit edildiğini ve bunlardan 229'unun yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, son 21 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan, 3 bin 576 adet sosyal medya hesabının incelendiğini, yapılan incelemelerde bu hesapları kullanan 616 şüpheli şahsın tespit edildiğini ve bunlardan 229'unun yakalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:53 Kaynak: DHA
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