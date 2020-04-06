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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 Nisan 2020 tarihindeki koronavirüs vaka sayısı 3148, vefat sayısı 75 oldu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 Nisan 2020 tarihindeki koronavirüs vaka sayısı 3148, vefat sayısı 75 oldu. Toplam vaka sayısı 30217'ye, toplam vefat sayısı ise 649'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:49 Kaynak: DHA
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