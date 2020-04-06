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Sağlık Bakanı Koca: Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak.
Sağlık Bakanı Koca: Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:50 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada