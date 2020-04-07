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TUNCELİ'de Munzur Nehri'nin aktığı Uzunçayır baraj gölünde güvenlik güçlerince 1 ceset bulundu.
TUNCELİ'de Munzur Nehri'nin aktığı Uzunçayır baraj gölünde güvenlik güçlerince 1 ceset bulundu. Ekipler cesedi sudan çıkarmak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:26 Kaynak: DHA
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