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ANKARA VALİLİĞİ: Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsanda yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir.
ANKARA VALİLİĞİ: Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsanda yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:21 Kaynak: DHA
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