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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon konusunu hayat tarzına getirmesi gerekmektedir.
Sağlık Bakanı Koca: 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon konusunu hayat tarzına getirmesi gerekmektedir. Hepimizi eşit derece ilgilendiren virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:35 Kaynak: DHA
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