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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: Toplum Bilimleri Kurulu oluşturuldu.
Sağlık Bakanı Koca: Toplum Bilimleri Kurulu oluşturuldu. Toplum olarak nelerden kaçınması gerektiğine dair tekliflerde bulunacak. Dünyada bir ilk olacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde olacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:37 Kaynak: DHA
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