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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır, değildir.
Sağlık Bakanı Koca: Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır, değildir. Bütün bu risklerlere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur. Test sayısı arttıkça doğal olarak vaka sayımız artmaktadır. Pozitif vakalarla test sayısı artış arasındaki ilişki tarama konusundaki başarıdan kaynaklanmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:39 Kaynak: DHA
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