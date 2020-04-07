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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: Bugünkü test sayımız 20023. Bugünkü vaka sayımız 3892. Bugünkü vefat sayımız 76. Bugünkü iyileşen hasta sayımız 256.
Sağlık Bakanı Koca: Bugünkü test sayımız 20023. Bugünkü vaka sayımız 3892. Bugünkü vefat sayımız 76. Bugünkü iyileşen hasta sayımız 256.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:45 Kaynak: DHA
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