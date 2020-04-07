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Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da 2 tane bin yataklı hastane oluşturulacak.
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da 2 tane bin yataklı hastane oluşturulacak. Tek kişilik bin odalı bir hastaneden bahsediyoruz. Bu iki hastaneye prefabrik, pandemi sonrası devre dışı olacak şekilde düşünmedik. İçinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde tasarladık.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:56 Kaynak: DHA
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