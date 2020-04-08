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15 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:13 Kaynak: DHA
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