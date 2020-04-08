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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 4117, vefat sayısı 87 oldu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 4117, vefat sayısı 87 oldu. Toplam vaka sayısı 38226 olurken, toplam vefat sayısı 812'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:01 Kaynak: DHA
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