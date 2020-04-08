Sağlık Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, 8 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 4117, vefat sayısı 87 oldu. Toplam vaka sayısı 38226 olurken, toplam vefat sayısı 812'ye yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti

Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum